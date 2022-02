Schulunterricht in NRW fällt am Donnerstag aus

Am morgigen Donnerstag, 17. Februar 2022, wird’s stürmisch: Der Deutsche Wetterdienst hat bereits zu Beginn der Woche für die zweite Wochenhälfte eine Unwetterwarnung wegen schweren Sturmböen bis hin zu Orkanböen herausgegeben. NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer hat daraufhin am heutigen Mittwoch, 16. Februar, angeordnet, dass in ganz Nordrhein-Westfalen der Schulbetrieb am Donnerstag ausgesetzt wird.

„Das nahende Unwetterereignis ist eine ernste Gefahr insbesondere für den Schulweg für die Schülerinnen und Schüler. Daher wird in den nordrhein-westfälischen Schulen morgen kein Unterricht stattfinden, die Schulen sind grundsätzlich geschlossen. Nach dem Sturm ,Friederike’ 2018 hat die Landesregierung ein Konzept für solche Gefahrenlagen erarbeitet. Mit dem neuen Unwettererlass für die Schulen ist es nun auch möglich, dass es landesweite Entscheidungen aufgrund von extremen Wetterereignissen gibt. Diese wendet die Landesregierung an, indem für morgen der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen ausfällt”, erklärt Gebauer in einer Mitteilung des nordrhein-westfälischen Schulministeriums.

„Für Schülerinnen und Schüler, die die Mitteilung über den Unterrichtsausfall nicht mehr rechtzeitig erreicht hat und die deshalb morgen dennoch im Schulgebäude eintreffen, ist eine angemessene Beaufsichtigung durch die Schulen zu gewährleisten. Lehrkräfte treten hierzu morgen unabhängig von der Entscheidung über den Unterrichtsausfall ihren Dienst an, soweit es die Witterungsverhältnisse zulassen”, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Schulen wurden heute in einer entsprechenden Schulmail über die Entscheidung informiert.