Schulstart am KvGG wird versüßt

Auch dieses Jahr standen stellvertretend für die Schulpflegschaft wieder Mütter und Väter des Kardinal-von-Galen-Gymnasium Kevelaer in den Startlöchern, um den Schülern, Lehrern und Mitarbeitern einen Motivationsschub für das neues Schuljahr mit auf den Weg zu geben.

Dieses Mal überreichten die Eltern süße, saftige Äpfel, verziert mit einem Glückskleeblatt und Gummibärchen an die Schulgemeinde und sorgten damit für gute Laune in den Klassenzimmern. Der besondere Dank der Eltern geht an Edeka Brüggemeier für die Apfelspende.