Schulsanitäter nahmen Dienst an der Gesamtschule auf

An der Gesamtschule Kevelaer haben jüngst dreizehn Schulsanitäter ihren Dienst aufgenommen. Bereits zu Beginn des vorigen Schuljahres hatten die Schülerinnen und Schüler (Klasse 6 bis EF) ihre Ausbildung begonnen, die sie nun – aufgrund der Corona-Pandemie etwas verspätet –mit dem Erhalt der Erste-Hilfe Bescheinigung beendet haben. Dabei haben sie sich in den vergangenen Monaten intensiv sowohl mit theoretischen als auch mit praktischen Inhalten beschäftigt.

Johannes Terhorst, der den Schulsanitätsdienst an der Gesamtschule Kevelaer koordiniert, ist zufrieden: „Wir sind sehr stolz auf das Engagement und das Durchhaltevermögen unserer Schülerinnen und Schüler. Um zukünftig Mitschülern in Notlagen helfen zu können, haben sie so manche Anstrengung während der Ausbildung auf sich genommen.“

Zukünftig sollen die Schulsanitäter eigenverantwortlich Dienst in den Pausen übernehmen und verletzte Mitschüler erstversorgen. „Das Projekt passt gut in unser Schulprogramm, in dem der Ausbau der Sozialkompetenz der Schülerinnen und Schüler sehr zentral ist. Unsere Schulsanitäter übernehmen Verantwortung und erleben dabei, wie sie mit ihren Fähigkeiten anderen Menschen in Notlagen helfen können. Und vielleicht entdeckt ja auch jemand sein Interesse für den medizinischen Bereich?“, führt Terhorst, der an der Gesamtschule Kevelaer auch für die Studien- und Berufsorientierung zuständig ist, augenzwinkernd aus. Auch vor dem Hintergrund des großen Interesses von Seiten der Schülerschaft wird das Projekt im Rahmen einer inklusiven AG in Kooperation mit dem DRK-Verband Kleve-Geldern daher in den nächsten Jahren weiter ausgebaut.