Grundschulstandorte nicht in Gefahr. Die Zügigkeit der weiterführenden Schulen soll festgelegt werden Schulentwicklung in der Planung





Es geht voran mit der Schulentwicklungsplanung in Kevelaer. Nachdem in der vorangegangenen Sitzung des Schulausschusses im März die Projektgruppe „Bildung und Region (biregio)“ die Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes vorgestellt hatte und diese den Schulleitungen im Vorfeld erläutert worden war, lagen zur Sitzung am 10. Juni 2021 auch die Stellungnahmen der Schulkonferenzen vor.

Für den Primarbereich hatte „biregio“mehrere Aufgabenstellungen herausgearbeitet: Die Raumsituation sollte überprüft werden, um anschließend Bedingungen, Funktionalitäten und Raumausstattung festzulegen. Zudem sollte eine Vergleichbarkeit zwischen den Schulstandorten hergestellt werden. Im Sekundarbereich sollte bei einer Begehung des Schulzentrums ebenfalls die Raumsituation in Augenschein genommen werden. Neben der Raumgröße und Funktionalität sollten dabei die Größen der „Begleiträume“ zu den Klassen und Ganztagsräumen, auch für den Verwaltungs- sowie Differenzierungs- und Inklusionsbereich, betrachtet werden.

Die entsprechenden Begehungen der Vertreter*innen des Schulträgers fanden gemeinsam mit der Projektgruppe statt. Die Ergebnisse werden von der Projektgruppe aktuell aufbereitet und sollen als Empfehlungen für weitere Beratungen in den Fachgremien dienen. Die geforderten Maßnahmen will die Schulverwaltung zu jedem Standort darstel…