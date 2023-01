Schülerschaft spendet für Tiere in Not

Auch im vergangenen Jahr hat die Schülervertretung (SV) der Gesamtschule Kevelaer wieder ihre beliebte „Nikolausaktion“ durchgeführt. Damit schenkte sie nicht nur Freude, sondern bewirkte auch noch Gutes: Den Erlös ihrer Aktion spendete die Schülerschaft dem Tierschutzverein Geldern und Umgebung e.V.. Die Übergabe erfolgte nun zum Jahresbeginn.

Für 2 Euro konnten Schulangehörige bei der SV der Gesamtschule Kevelaer in der Vorweihnachtszeit „Fair-Trade-Schokoladen-Nikoläuse“ bestellen, die am Nikolaustag zugestellt wurden. Die Freude über die Überraschung war bei den beschenkten Schülerinnen, Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitenden wie immer groß. „Es ist toll zu sehen, wie unterschiedlich die Leute reagieren. Aber alle sind glücklich über die kleine Aufmerksamkeit“, resümierte Schülersprecher Leon Schmitz.

Doch wollten es die engagierten jungen Menschen dabei nicht belassen, sondern mit ihrer Aktion über die Freude der Beschenkten hinaus Gutes bewirken. Dazu erklärt Schülersprecherin Joyce Bujok: „Im letzten Jahr haben wir den Erlös an den Verein ‚Herzenswünsche e.V.‘ gespendet. In diesem Jahr haben wir uns entschieden, das Geld an den ‚Tierschutzverein Geldern und Umgebung e.V.‘ zu geben. Wir wissen, dass man sich dort sehr engagiert um Tiere, die in Not sind, kümmert. Diese wichtige Arbeit wollten wir mit unserer Spende ein klein wenig unterstützen.“ Schmitz ergänzt: „Vor allem ist der Tierschutzverein als Träger des Tierheims ja sicher auch von den gestiegenen Energiepreisen und der allgemeinen Inflation betroffen.“

Insgesamt 187 Euro erwirtschafteten die Schülerinnen und Schüler mit ihrer Aktion. Den Betrag stockten sie um 13 Euro aus der SV-Kasse auf, sodass sie 200 Euro an Jannik Lensing vom Tierschutzverein Geldern und Umgebung e.V. übergeben konnten. Er nahm das Geld gemeinsam mit Tierheimhund „Phoebe“ entgegen.

Schulleiter Christoph Feldmann zeigt sich beeindruckt von dem Engagement: „Wir freuen uns, wenn unsere Schüler*innen Verantwortung übernehmen und sich für Schwächere einsetzen. Dass sie sich in diesem Jahr für den Tierschutzverein Geldern und Umgebung als Begünstigten der Nikolausaktion entschieden haben, ist toll. Der Tierschutzverein ist ein regionaler Akteur, der sich auch in wirtschaftlich schweren Zeiten der Schwächsten mit großem Einsatz annimmt. Super, dass unsere Schüler*innen mit der Spende ihre große Wertschätzung für die unermüdliche Arbeit des Tierschutzvereins ausgedrückt haben. Ich danke den Schülerinnen und Schülern sowie den SV-Lehrern Benedikt Schöneich und Sebastian Jansen für ihren Einsatz bei der Nikolausaktion (…).“