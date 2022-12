Schülerschaft isst Muffins für den guten Zweck

Am vergangenen Donnerstag gab es für die Schülerinnen und Schüler der St. Antonius-Grundschule in Kevelaer eine leckere Ergänzung zum Pausenbrot. Für jeweils 50 Cent konnten sie sich Muffins auf dem Schulhof kaufen. Einige Eltern hatten die Leckereien vorbereitet und die Schülerinnen und Schüler standen selbst an den Verkaufsständen. Es wurde so viel gebacken, dass es auch für die Pause am Freitag noch reichte.

Die Schülerinnen und Schüler naschten zudem für einen guten Zweck: Die Schule hat den Erlös von 582,73 Euro der Aktion „Weihnachtswunder“ von WDR 2 gespendet.

Im Rahmen der Aktion unterstützt WDR 2 gemeinsam mit der Aktion „Deutschland hilft“ 48 Projekte weltweit, die gemeinsam den Hunger bekämpfen sollen.