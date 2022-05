Schüler*innen bekommen berufliche Einblicke

Die Berufs- und Studienwahl gehört mit zu den wichtigsten Entscheidungen, die junge Menschen treffen müssen. Schulabgänger*innen sehen sich oft mit offenen Fragen konfrontiert: Wie geht es nach der Schule weiter? Welchen beruflichen Werdegang schlage ich ein? Als Schnittstelle zwischen der Kevelaerer Wirtschaft und den Akteur*innen in den Schulen unterstützt die Wirtschaftsförderung der Wallfahrtsstadt die Schüler*innen dabei, sich im Rahmen einer Berufsorientierung auf ihren beruflichen Weg zu begeben. Nun gab es sportlichen Besuch aus Mönchengladbach. Im Juni folgt der Auftritt eines Fernsehkochs in Kevelaer.

Bereits im Rahmen des Kevelaerer Marketingpreises 2021 war die Idee entstanden, die Branchen in den Fokus der Öffentlichkeit zu rücken, die von der Corona-Pandemie in besonderer Weise betroffen waren. Dazu gehörten unter anderem die personennahen Dienstleistungen – wie die Physiotherapie. Klaus Schmitz, Geschäftsführer des „Medical Park Borussia Mönchengladbach“, hatte spontan seine Zusage für eine Kooperation im Rahmen einer Berufsorientierung . Jetzt war er persönlich in Kevelaer vor Ort und konnte den Schüler*innen und Vertreter*innen von Gymnasium und Gesamtschule detaillierte Einblicke in den Beruf sowie die verschiedenen Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten der Physiotherapie geben.

Ab in den Borussia-Park

Mit dem Vortrag von Klaus Schmitz, der selbst Sportwissenschaften und Betriebswirtschaftslehre studiert hat, wurde den Sportabiturient*innen des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums aus dem 11. Jahrgang und den interessierten Schüler*innen der 9. Klasse der Gesamtschule im Vorfeld ein erster umfassender Einblick in das Berufsfeld der Physiotherapie gegeben. Anfang Juni geht es dann ergänzend mit dem Bus in den Borussia-Park, wo die Schüler*innen selbst Hand anlegen dürfen und während eines Tagespraktikums die praktische Ausübung des Berufs kennenlernen.

„Berufsorientierung ist ein zweiseitiger Prozess: Auf der einen Seite stehen die Jugendlichen, Schülerinnen und Schüler, die ihre eigenen Interessen, Kompetenzen und Ziele einordnen müssen. Auf der anderen Seite stehen die Anforderungen der Unternehmen und ihre Ausbildungsinhalte“, so Hans-Josef Bruns, Wirtschaftsförderer der Stadt Kevelaer. Beide Seiten müssten immer wieder neu zusammengebracht werden.

Björn Freitag zu Gast

Die Idee der Stadt Kevelaer, den Schüler*innen verschiedene Branchen näherzubringen, mündet im Juni noch in einer weiteren Veranstaltung: Dann wird Fernsehkoch Björn Freitag den Schüler*innen der Gesamtschule das Gastgewerbe und den Beruf des Kochs / der Köchin näher bringen.

„Wir freuen uns, dass die Schulen, die Wirtschaftsförderung und der ‚Medical Park Borussia‘ es gemeinsam möglich machen, den Schülerinnen und Schülern diese Berufszweige auf so eine spannende Weise näherzubringen“, ergänzt Bürgermeister Dr. Dominik Pichler.