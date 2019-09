Am Ende der Aufführung stand der Applaus und ein ausdrückliches Lob der stellvertretenden KvGG-Schulleiterin Christina Diehr: „Danke für die nahegehende Performance.“ Diehr fand es gut, dass die Theater-AG ihrer Schule ein Thema ausgesucht hatte, „das nicht so oft auf Schulbühnen zu sehen ist.“ Die 13 Schüler der AG hatten sich in Absprache mit ihren beiden AG-Lehrern Oliver Verheyen und Eva Cepok gemeinsam für Ingrid Storz‘ „Gnadentod“ entschieden.

„Der Auslöser war das letzte Jahr, wo wir...