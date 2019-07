Schüler des KvGG erbrachten Sprachnachweis

Viel Grund zur Freude hatten jetzt 58 Schülerinnen und Schüler des Kardinal-von-Galen-Gymnasiums. Aus den Händen des Schulleiters Karl Hagedorn erhielten sie in der Präsenzbibliothek des Gymnasiums jeweils ihr unabhängig vom Schulalltag erworbenes Sprachzertifikat in den Sprachen Englisch und Französisch.

20 Schülerinnen und Schüler der neunten Klasse und der Q1 erhielten die „Cambridge for Schools“-Zerfitikate FCE und CAE, die dem europäischen Referenzrahmen B2 und C1 entsprechen. Die Prüfungen waren im Prüfungszentrum des Xantener Stiftsgymnasiums in Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Düsseldorf durchgeführt worden.

Die anderen 38 Schülerinnen und Schüler – von der siebten Klasse bis zur Q1 – absolvierten im KvGG und im Maria-Sibylla-Merian-Gymnasium Krefeld in Kooperation mit dem „Institut Français“ ihre Prüfungen zum Erwerb des „DELF“ – dem „Diplome d’études en langue française.“ Die Urkunden seien lebenslang gültig, unterstrich Karl Hagedorn in seiner kurzen Ansprache vor den Schülern. Mit dem Zertifikat benötigten die Schülerinnen und Schüler im Falle eines späteren Studiums in dem jeweiligen Land keinen Sprachnachweis mehr. Das Papier habe also eine große Bedeutung.