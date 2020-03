Schüler sucht man in diesen Tagen auch an der Gesamtschule in Kevelaer vergebens. Seit dieser Woche sind die Türen wegen des Coronavirus geschlossen. Lediglich eine Notfallbetreuung in besonderen Fällen wird aufrechterhalten - aktuell genutzt von einem Kind. Damit die Schüler in den kommenden Wochen die Möglichkeit zur Bearbeitung von Lernmaterial haben, stellt die Schule im Internet verschiedene Möglichkeiten bereit. „Wir haben versucht, relativ schnell zu reagieren“, erklärt Schulleiter Christoph Feldmann.