SchÃ¶nes Kevelaer

Die Wallfahrtsstadt ist der erste Ort beim Projekt „Die 100 schönsten Städte Deutschlands“ eines Privatsenders Schönes Kevelaer

/ von Lisa Schweren

Der Bürgermeister spricht mit Hilfe des Moderators Björn Kasper schon die ersten O-Töne ein. Foto: LS



Auf dem Sender „Sonnenklar.TV“ werden jeden Tag Reisen an die schönsten Orte der Welt angeboten. Laut Björn Kasper, Moderator bei „Sonnenklar.TV“ erreicht der Sender jeden Tag 2,1 Millionen Menschen. Diese sollen schon bald vier Stunden lang mitgenommen werden, direkt ins Zentrum der Wallfahrtsstadt Kevelaer, auf den Kapellenplatz.

Hier wird am Dienstag, 28. Mai 2024, von 9 bis 13 Uhr, live via München nach ganz Deutschland, Österreich und in die Schweiz gesendet. Schon am Sonntag vor dem eigentlichen Drehtag wird das Team aus München anreisen, um alles aufzubauen und Testläufe durchzuführen. Dazu wird ein mobiles Studio mit eigenem Satelliten-Mast aufgebaut. „Das alles ist ein extrem großer Aufwand“, so Kasper.

Die Idee zu der neuen Reihe „Die 100 schönste Städte Deutschlands“ entstand schon Anfang des Jahres mit Hilfe der Marketingfirma „finn & sawyer Media Marketing“ und schnell stellte sich die Frage, mit welcher Stadt man für das Pilotprojekt an den Start gehen wolle. Der Sender hatte mit dem Format „Goldene Sonne“ bereits gute Erfahrungen am Niederrhein gemacht, da lag es nicht fern, auch das neue Format dort zu starten. Holger Terhorst, der mit seiner Firma „Tubal Touristik Consulting GmbH“ „SonnenKlar.TV“ bei dem neuen Format unterstützt, wusste gleich: „Wenn es irgendwo funktioniert, dann in Kevelaer.…