Besucher*innen waren begeistert vom ersten Kabarettabend 2022 in der Öffentlichen Begegnungsstätte „ Schön, schön, schön… “





„War das scheiße oder war das schön?“, lautete der Refrain des Zugabesongs von Tina Teubner und Ben Süverkrüp nach einem abwechslungsreichen Programm. „Schön, schön, schön…“ antworteten die Besucher*innen und spornten damit das Duo zu weiteren Zugaben an.

Bereits zum vierten Mal waren beide zu Gast in der Wallfahrtsstadt und sorgten am Mittwochabend, 2. Februar 2022, wieder für eine ausverkaufte Veranstaltung. „Obwohl sie privat kein Paar sind, sind sie doch wie füreinander geschaffen“, begrüßte Stefan Reudenbach die Künstler*innen. Tina Teubner sei bekannt für ihren hintergründigen Witz und Ben Süverkrüp für sein Talent an den Tasten.

Im eineinhalbstündigen Programm nahmen beide das Publikum mit auf die Reise quer durch alle Phasen des Lebens und stellten dabei so manches Verhalten in Frage: Würde es wirklich Sinn ergeben, klein Emil überdurchschnittlich individuell zu fördern, wenn er sich doch später als Teenager auf gar keinen Fall von anderen unterscheiden will? Oder worin bestünde der Nutzen eines Achtsamkeitstrainings für Führungskräfte, wenn anschließend 120 Mitarbeitende entlassen würden. Ganz zu schweigen von den Mitmenschen, die auf …