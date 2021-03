Nach den jüngsten Bund-Länder-Beratungen hat seit Montag jede/r Bürger*in den Anspruch, sich einmal in der Woche kostenlos in Form eines Schnelltests auf das Coronavirus testen zu lassen. In Kevelaer standen in den ersten Tagen große Fragezeichen im Raum. Denn ein Angebot gab es nicht.