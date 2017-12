Kevelaer. Stehend applaudierte das Publikum am vergangenen Freitag für eine zu Herzen gehende Weihnachtsgala mit Karl Timmermann. Dem erst kürzlich mit dem Sonderpreis der Wallfahrtsstadt Kevelaer ausgezeichneten Entertainer war es erneut gelungen, die Zuschauer im ausverkauften Konzert- und Bühnenhaus in Weihnachtsstimmung zu versetzen und dabei reichlich Spenden für den guten Zweck zu sammeln.

Über die großartige Summe von mehr als 14 000 Euro dürfen sich in diesem Jahr die Herman-van-Veen-Stiftung und die Lebenshilfe Gelderland freuen.