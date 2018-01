Hurra, es schneit!“ Durch mein Fenster höre ich den begeisterten Ruf unseres Nachbarkindes. Überrascht blicke ich auf – es stimmt! Mein zweiter Blick gilt dem Kalender: Ach so, ja , es ist doch Januar, also Winterzeit. Bei dem bisherigen warmen Wetter und all der Stürmerei war ich schon ganz auf den kommenden Frühling eingestellt. Aber meine Überraschung ist erklärlich, oder…