Am Freitag, 04.02.2022, in der Zeit von 14:30 bis 17:05 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter*innen in die Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am St.-Klara-Platz in Kevelaer ein, indem sie eine Fensterscheibe einschlugen. Als die Bewohner*innen gegen 17:05 Uhr zur Wohnung zurückkehrten, hörten sie einen lauten Knall aus dem Wohnzimmer. Personen konnten sie aber nicht mehr feststellen. Die Täter*innen hatten mehrere Räume der Wohnung durchsucht und nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet. Ob noch weitere Gegenstände entwendet wurden, steht derzeit noch nicht fest.

Zeug*innen melden sich bitte bei der Polizei in Kevelaer unter der Telefonnummer 02832 – 9200.