Mit wohl gemischten Gefühlen überreichten Gertrud und Rolf Zaykowski am letzten Tag des Jahres 2017 den Schlüssel ihres „Nah & Gut“-Marktes in Twisteden an ihren Nachfolger Christoph Hecks. „Wir sind froh, in ihm einen guten und jungen Nachfolger gefunden zu haben“, freut sich das Paar.