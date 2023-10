Generationen lernten bei Michael Gey in der Badeanstalt, sich über Wasser zu halten Schlosser, Schmied und Schwimmer

/ von Delia Evers



In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

Michael Gey

Vor 125 Jahren kam Michael Gey auf die Welt. Generationen von Kevelaerern haben bei ihm schwimmen gelernt. Er war im Oktober 1898 als ältestes von 17 Kindern eines Bahnbeamten in Köln geboren worden. Nach einer Lehre als Schlosser und Schmied in Düsseldorf trat er einem Sportverein bei, war eine Zeitlang Riegenführer und bestritt Schwimmwettkämpfe auch auf nationaler Ebene.

Mit Kevelaer kam Michael Gey über Maria Vehreschild in Kontakt. Sie heirateten 1921 (im Jahr 1981 feierten sie mit Familie, Bekannten und Nachbarn Diamantene Hochzeit). „Michel“, wie Freunde ihn nannten, machte seine Leidenschaft zum Beruf. Er legte an der Sporthochschule in Bonn die Schwimm­meis­ter­prü­fung ab, ließ sich 1929 mit Maria an der Lindenstr. 39 nieder und übernahm im selben Jahr im gerade neu angelegten Freibad an der Dondertstraße und damit ganz in der Nähe seiner Wohnung die Aufgabe des Schwimmmeisters.

Nach dem Zweiten Weltkrieg pachtete die Familie Gey das komplette Bad. Die Stadt hatte kein Geld, um die Anstal…