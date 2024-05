Ein besonderes Highlight steuert die Jugend der Kirchengemeinde St. Marien zur Festwoche „375 Jahre Kerzenkapelle“ bei. Am Ende dieser Woche, genauer am Freitag, 27. September 2024, findet um 19.30 Uhr im Forum Pax Christi ein Konzert mit dem Kölner Singer & Songwriter Sebastian Schlömer, alias „Schlømer“, statt.

Das Publikum erwartet an diesem Abend handgemachte deutschsprachige Musik mit Tiefgang und viel Gefühl. Pastoralreferent Dr. Bastian Rütten schwärmt: „Frontmann und Namensgeber Sebastian Schlömer schreibt und arrangiert melodiöse Songs für seine Band und bringt diese mit seinen Bandkolleginnen und Kollegen, vor allem aber mit seinen Freunden Jacob, Ina, Phil, Constantin, Ornella und Muriel emotionsgeladen – aber stets ohne Pathos – auf die Bühnen der Republik.“

In der Tat: Die Musik von Schlømer kommt von Herzen und geht durch das Ohr ins Herz. An diesem Abend füllt er das Forum im Zentrum von Kevelaer mit seinen Texten und Liedern. Luise Dicks vom Vorbereitungsteam mag den Tiefgang seiner Musik: „Musik, in der es um nicht weniger als um das Leben geht. Es geht um Liebe, Leichtigkeit, das Sterben, die Menschen mit ihren Macken, das Musikerdasein, die ,Leichtigkeit‘ gegen den Stress und ,Höhenflüge‘.“

Das Vorbereitungsteam, bestehend aus Leiterinnen und Leitern der Jugendarbeit rund um Sankt Marien möchte mit diesem Abend an das Konzert mit der Kölner Band „Cat Ballou“ ansetzen. „Wir konnten erfahren, dass die Atmosphäre für solche Konzerte unglaublich gut ist, hier im Forum“, so Lukas Boetselaars. „Wir sind von vielen Menschen angesprochen worden, ob es eine Neuauflage für diesen Abend gibt“, ergänzt Luise Dicks. „Wir sind froh, dass Sebastian Schlömer und seine Band sofort Lust hatten und zugesagt haben.“

Offene Festwoche

Im Schatten der Kerzenkapelle wird es nun an diesem Abend musikalisch und das ist auch ganz beabsichtigt. „Wir wollen die Festwoche möglichst breit und offen aufstellen“, so Dr. Bastian Rütten. „Dieser Abend soll Menschen berühren und zusammenbringen! Nichts anders passiert bei allen Menschen, die sich hierher nach Kevelaer auf den Weg machen“, so der Seelsorger.

Karten erhältlich

Karten zu diesem Abend sind ab sofort zum Preis von 19 Euro im Ladenlokal Jacobs (Kapellenplatz) und online unter www.wallfahrt-kevelaer.de im Ticketshop erhältlich. Alle Überschüsse des Abends kommen der Jugendarbeit an St. Marien und den Kinder- und Jugendlagern zugute.

„Wir freuen uns“, so Dicks, „wenn Sebastian Schlömer mit seiner Band in ein volles Forum blickt.“

„Die beste Unterstützung dieses Abends ist: Karten kaufen und hinkommen“, so Lukas Boetselaars. Und Bastian Rütten ergänzt schmunzelnd: „Und dabei die Jugendarbeit unterstützen und einen unvergesslichen Abend haben“.

Einen Eindruck von Sebastian Schlömer und seiner Musik gibt es auf der Website der Band unter: schloemer-musik.de.