Schlönzkes Schnittchen im Bühnenhaus

Samstagabend, 30. April 2022, 20 Uhr – die Eurovisionshymne dröhnt durchs Kevelaerer Konzert- und Bühnenhaus: höchste Zeit, die letzten Schnittchen zu servieren. Wenn dann die Titelmelodie ertönt, können alle schunkelnd mit einstimmen, denn „Witzigkeit kennt keine Grenzen! Witzigkeit kennt kein Pardon!“. In der Produktion von Frank Serr Showservice bleibt bei Hape Kerkelings „Kein Pardon“ kein Auge trocken. Der Vorverkauf zu diesem extrem witzigen und schwungvollen Musical startet am 1. Dezember 2021. Eintrittskarten sind zum Preis von 25 bis 40 Euro in der Tourist Information erhältlich. Die Veranstaltung findet unter der Einhaltung der zum Veranstaltungstag gültigen Zugangsbeschränkungen der Corona-Schutzverordnung statt.

Samstagabendshow

Der ungeschickte Peter Schlönzke arbeitet als Schnittchenauslieferer im Familienbetrieb und ist großer Fan der Unterhaltungssendung „Witzigkeit kennt keine Grenzen“ von Moderator Heinz Wäscher. Seit Jahrzehnten spielt sich in Peter Schlönzkes Familie jeden Samstagabend das gleiche Ritual ab – erst kommen die Schnittchen auf den Tisch, dann versammelt sich die ganze Familie vor dem Fernseher. Einmal Heinz Wäscher, dem Moderator der Samstagabendshow, die Hand schütteln, das war schon immer Peters heimlicher Traum. Seine Mutter meldet ihn für eine Talentshow der Sendung an. Zwar kann er den Talentwettbewerb nicht für sich entscheiden, doch er bekommt einen Job als Kabelhilfe bei seiner Lieblingssendung.

Er erhält nun Einblick in die Produktion und stellt fest, dass Heinz Wäscher keineswegs so nett ist, wie er im Fernsehen immer wirkt, sondern ein selbstverliebter Choleriker ist, der die Mitarbeitenden am Set mit seiner Arroganz und seinen unerträglichen Starallüren tyrannisiert. In einer Livesendung wird Schlönzke als „Lustiger Glückshase“ eingesetzt. Als er im Verlauf der Sendung einen Wutausbruch bekommt und Wäscher wüst beschimpft, begeistert dies den Programmdirektor dermaßen, dass er Schlönzke den Moderatorenplatz Wäschers anbietet. Ab jetzt ist der unscheinbare Peter ein Star. Doch bald macht sich bemerkbar, wie schnell das Fernsehen einen Menschen verändern kann.

Selbstironische Satire

Das Musical von Thomas Hermanns und Hape Kerkeling basiert auf dem gleichnamigen Film „Kein Pardon“ aus dem Jahr 1993. Es ist eine selbstironische Satire auf die schillernde „Bussi-Bussi-Gesellschaft“ des Showgeschäfts. Mit der rauen Ruhrpott-Welt und der Gute-Laune-Welt des Unterhaltungsfernsehens treffen auch zwei musikalische Welten aufeinander. Nach der Uraufführung im Capitol Theater Düsseldorf läuft das Musical nun erstmalig auf Tournee und macht Halt in der Wallfahrtsstadt. Wer die Geschichte um Peter Schlönzkes Familie und sein Schicksal im Showbusiness hautnah miterleben möchte, sollte sich den 1. Dezember 2021 vormerken, denn dann startet der Vorverkauf und „Schnelligkeit“ kann zum Thema werden.