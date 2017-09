Schlafen wie Ritter und Grafen

Auf seinen vielen Rad- und Wanderrouten verbindet der Niederrhein Naturerlebnis mit kulturhistorischem Flair. Mühlen, historische Bauten und Schlösser liegen gleich am Wegesrand. Doch die wenigsten Ausflügler wissen, dass man in manchen von ihnen vorzüglich übernachten kann. Schlafen wie Grafen: In Weeze bieten Schloss Wissen und Schloss Hertefeld einmaliges historisches Ambiente – auch zum Tagen und Feiern. Ein weiterer besonderer Übernachtungsort: das Hausboot direkt auf dem Waldsee.

Eines der ungewöhnlichsten Hotels am Niederrhein ist Schloss Hertefeld. Hier können Gäste in der teilweise wiedererrichteten Schlossruine, den Wächterhäusern und dem früheren Wirtschaftshof (heute „UHU-Lodge“ mit 18 Zimmern) herrschaftlich nächtigen. Das Hotel wurde in den Jahren 2014 und 2015 teils aufwändig saniert und präsentiert heute Zimmer und Suiten in verschiedenen Stilrichtungen von modern bis zur Biedermeier-Zeit. Zum erstmals 1322 urkundlich erwähnten Anwesen gehören zudem ein 50.000 Quadratmeter großer Schlosspark und der Weezer Tierpark inklusive Streichelzoo.

Auch Schloss Wissen – ebenfalls in Weeze – lässt Besucher Historie erleben. Das urkundlich erstmals 1372 erwähnte Anwesen hat eine bewegte Geschichte mit vielen Umgestaltungen hinter sich. Heute kann in den liebevoll umgebauten Gästehäusern der zum Wasserschloss gehörenden Siedlung übernachtet werden. Ritter-, Freiherren-, Fürsten- und Königszimmer sowie der Prinzessinnenturm erwarten die Gäste. Ein Großteil der historischen Bausubstanz konnte hier erhalten werden, weil Schloss Wissen im Zweiten Weltkrieg als Lazarett diente und weitgehend verschont blieb. Herzstück der Anlage ist eine historische Wassermühle mit Blick auf den idyllischen Mühlenweiher und das Schloss.

Beide Schlösser halten zudem Räume für Tagungen und private Feste bereit. Tagen direkt im Grünen, feiern in einmaliger historischer Kulisse und sagenhaftem Ambiente sind hier an der Tagesordnung. Praktisch mitten in der Natur übernachten kann man in den Hausbooten von Hausboot Niederrhein bei Wesel. Direkt am Diersfordter Waldsee liegen die Biberburg und Eisvogel getauften Hausboote. Sie bieten allen Komfort, den man von

Ferienwohnungen gewohnt ist – mit einmaligem Blick auf die vielfältige Pflanzen- und Tierwelt. Damit einem davon nichts entgeht, verläuft eine rund 60 Quadratmeter große Terrasse um die Boote. Eine Vielzahl nahegelegener Wander- und Fahrradrouten und der nur 2,5 Kilometer entfernte Diersfordter Wald laden dazu ein, Entspannung und Aktivurlaub miteinander zu verbinden.

Viele weiterführende Informationen und jede Menge zusätzliche Ausflugstipps gibt es auf den Internetseiten des Niederrhein Tourismus: www.niederrhein-tourismus.de/auszeit.