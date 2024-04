Wilhelm Heeser war Präsident der Geselligen Vereine Winnekendonk Schirmherr des kulturellen Lebens

In lockerer Serie stellt KB-Autorin Delia Evers Kevelaerer Persönlichkeiten vor. Die Wallfahrtsstadt beheimatet viele engagierte Menschen – früher wie heute. Ob zum Geburtstag, Jubiläum oder anderen Anlässen werden wir auf bewegte Leben blicken. Heute auf das von …

In Winnekendonk ist die Erinnerung an Wilhelm Heeser bei vielen noch wach. In dieser Woche jährt sich sein Todestag zum 40. Mal. Über viele Jahre war er heiterer und ideenreicher Präsident der Geselligen Vereine von Winnekendonk.

Er war 1909 in Krefeld zur Welt gekommen und galt früh als rheinische Frohnatur. So nahm er 1934 an einem Wettstreit deutscher Büttenredner in Heidelberg teil. Viele Jahre gehörte er zu den aktivsten Karnevalisten der Seidenweberstadt.

Nachdem Wilhelm Heeser die Winnekendonker Dorfbürgerschaft angenommen hatte, erkannten die Einheimischen schon bald seine Liebe zum rheinischen Brauchtum. Die Vereine im Ort, der 1969 bei der Kommunalreform seine Selbstständigkeit eingebüßt hatte, wählten den Zugezogenen im Jahr darauf zum Präsidenten der Geselligen Vereine. Er beerbte Gerhard Elders, der das Amt praktisch ab Gründung des Dachverbands 1949 inne gehabt hatte.

Die Winnekendonker schätzten Heesers langjährige Erfahrungen aus dem Krefelder Gemeinschaftsleben und freuten sich a…