Ein magisches Puppenspiel von Christiane Weidringer Schirme, Sterne und der kleine Prinz

/ von Maxime Janine Fischer

Foto: Figurentheater Weidringer



Gemütliches Ambiente, angenehme Musik und ein französischer Akzent – am vergangenen Freitag begeisterte Christiane Weidringer, Puppenspielerin aus Erfurt, im Forum der ÖBS ihr Publikum.

Mit einem passenden Kostüm und einer abgestimmten Auswahl an Requisiten erzählte sie die Geschichte des kleinen Prinzen. Als französische Schirmverkäuferin auf ihrem Fahrrad, umgeben von bunten, zauberhaften Schirmen, entführte sie die Zuschauer in eine Welt, in der die Schirme zu Planeten werden und das Fahrrad zur Bühne. Die Geschichte, die nicht nur ein Märchen, sondern auch eine Parabel auf den Sinn des Lebens ist, zeigte geheimnisvolle Figuren, angenehmen Gesang, sich drehende Planeten und einen leuchtenden Brunnen.

In diesem charmant und humorvoll dargestellten Figurentheater wurden tiefgründige Botschaften vermittelt: Wenn man nicht losgeht, bleibt man stecken; trotz Gesellschaft kann man sich einsam fühlen; und vor allem: Wenn man sich nicht auf den Weg macht, kann man den Schatz des Lebens nicht finden. Das Stück endet mit der Schirmverkäuferin, die sich von ihrer Geschichte verabschiedet und erklärt, dass sie mit dem Flieger hätte gehen müssen – und schließlich ins Universum entschwebt, hin zu ein…