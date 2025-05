Der Busman Schießen

/ von Kevelaerer Blatt



80 Jahre, Mechel, 80 Jahre, das ist eine lange Zeit. Am 8. Mai 1945 war der Krieg zu Ende und die Waffen schwiegen. Das Bomben und Schießen, von dem der Niederrhein noch bis zum Schluss heimgesucht worden war, hatten viele Städte in unserer Umgebung zerstört; wie durch ein Wunder war Kevelaer weitestgehend verschont geblieben.

Und jetzt, Mechel, muss ich in der Zeitung lesen, dass am 24. Mai mitten in unserer friedliebenden Stadt wieder scharfgeschossen werden soll. Dazu haben sie sich einen Teil vom Peter-Plümpe-Platz ausgekuckt, den sie seit Neuestem „Bürgerplatz“ nennen. Und wenn der „Golf von Mexiko“ seit Trump „Golf von Amerika“ heißen soll, ist dann die Annastraße neuerdings unser „Bürgerboulevard“?

Zu deiner Beruhigung, Mechel, sei gesagt, nein, der Dritte Weltkrieg ist Gott sei Dank noch nicht ausgebrochen, es geht hier nur um das alljährliche Vogelschießen der Kevelaerer Bürgerschützen, die mal was Neues ausprobieren möchten.

Da merke ich doch gleich, wie bei mir als altem Eingeborenen der konservative Charakter durchschlägt: „Das hatten wir noch nie.

Muss das sein? Mitten in der Stadt, wo der Platz doch noch gar nicht fertig ist.“

Aber, was soll’s, manche Sachen muss ich ja nicht verstehen. Seit Jahr und Tag mache ich mir einen Spaß daraus, mich zum Vogelschießen aufs Rad zu schwin…