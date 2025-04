Scheunenfete der Landjugend

Am Samstag, 12. April 2025, ab 20 Uhr veranstaltet die KLJB Winnekendonk-Achterhoek wieder ihre alljährliche Scheunenfete.

Bereits seit vielen Jahren findet die Scheuenenfete der Landjugend Winnekendonk-Achterhoek für alle Erwachsenen und Jugendlichen ab 16 Jahren statt und konnte auch im vergangenen Jahr wieder mit großem Erfolg veranstaltet werden. Rund 1500 Menschen fanden in der neuen Location, der großen Halle des Gresumshofes, Platz. Es wurde ausgiebig zur Musik gefeiert.

Für die gute Stimmung sorgen auch dieses Jahr wieder die „Hashtag Partyband“ mit Live-Musik sowie ein DJ in den Bandpausen. Mit beleuchteter Sektbar und einer langen Theke ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Wie in den vergangenen Jahren befindet sich vor der Halle auf dem Partygelände ein Bereich mit Getränkepavillon, Essen vom Reiterverein sowie einer Garderobe.

Der Eintritt liegt bei 10 €. Es gibt auch in diesem Jahr keinen Kartenvorverkauf, Bändchen abholen vorab ist also nicht möglich. Wer das Gelände verlässt, muss sein Bändchen abgeben.

„Vorab verlosen wir 3 x 3 Freikarten, die ihr über unseren Instagram oder Facebook Account kljb.wido_achterhoek gewinnen könnt“, heißt es von den Organisatoren.

Die Halle befindet sich auf der Winnekendonker Straße 51 in Kervenheim-Winnekendonk. Der Eingang für die Scheunenfete wird wieder an der Schloss Wissener Straße sein und ist über einen Feldweg zu erreichen. Die Einfahrten werden auch vor Ort beschildert sein, damit alles gut zu finden ist. In diesem Jahr wird es auch eine „Kiss & Ride Zone“ geben.

Ebenfalls lädt die Katholische Landjugend Bewegung Winnekendonk – Achterhoek (KLJB) wieder zum Osterfeuer ein: „Wie in den vergangenen Jahren treffen wir uns am Ostersonntag, 20. April 2025, zum gemeinsamen Osterfeuer. Ab 18 Uhr wird bei Karl Janssen, Niersstraße 45 in Winnekendonk, das Kinderfeuer entfacht. Während wir gemütlichen Stockbrot backen, warten wir gemeinsam auf die Dämmerung.

Gegen 19.30 Uhr wird dann, zusammen mit dem Pastor, das Osterfeuer gesegnet und entzündet. Für Ihr leibliches Wohl ist selbstverständlich gesorgt. Dazu gehören kühle Getränke und leckere Würstchen im Brötchen, die über den Abend hinweg verzehrt werden können.“