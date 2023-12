Scheiben von mehreren Fahrzeugen eingeschlagen

An der Twistedener Straße in Kevelaer kam es am Sonntag, 10. Dezember 2023, zu mehreren Diebstählen aus abgestellten Fahrzeugen, welche auf dem Parkplatz einer Sportanlage abgestellt gewesen waren. In der Zeit von 16:15 Uhr bis 18 Uhr schlugen unbekannte Täter die Scheibe auf der Fahrerseite eines schwarzen BMW 430I XDrive ein und entwendeten aus dem Fahrzeug eine Geldbörse, in welcher sich u.a. Bargeld und Ausweisdokumente befunden hatte. Die 52-jährige Halterin des Wagens bemerkte den Diebstahl und informierte die Polizei.

Auch die 19-jährige Nutzerin eines schwarzen Mitsubishi Space Star aus Krefeld musste einen Diebstahl aus Ihrem Fahrzeug feststellen. Bei dem Wagen wurde, zwischen 15:30 Uhr und 18 Uhr, die Heckscheibe eingeschlagen und aus dem Kofferraum u.a. zwei Rucksäcke mit Bekleidungsgegenständen sowie eine Handtasche entwendet.

Die Scheibe der Beifahrertür bei einem schwarzen KIA CEE’D wurde am Sonntag zwischen 14:45 Uhr und 18:30 Uhr eingeschlagen. Der 20-jähriger Halter aus Goch stellte neben dem Schaden auch den Diebstahl einer schwarzen Geldbörse fest, in welcher sich neben Bargeld auch Ausweisdokumente und eine Versicherungskarte befunden hatten.

Im Rahmen der Ermittlungen werden Zeugenhinweise bei der Kripo Kleve unter 02821 5040 entgegengenommen.