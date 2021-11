Unbekannte Täter*innen haben am Montag, 15. November 2021, zwischen 15.30 und 15.50 Uhr, an der Venloer Straße die Seitenscheibe eines Opel Astra eingeschlagen. Der Wagen war in Höhe der Hausnummer 117 auf einem Parkstreifen abgestellt. Die Dieb*innen entwendeten einen Rucksack aus dem Wagen, der unter dem Beifahrer*innensitz verstaut war. Zeug*innenhinweise nimmt die Kripo Goch unter 02823 1080 entgegen.