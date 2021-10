Am Donnerstag (21. Oktober 2021) zwischen 19.30 und 20.30 Uhr schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines grauen VW Caddy, der an der Maasstraße in Höhe einer Gaststätte abgestellt war, ein. Dann entwendeten sie eine Handtasche, die im Fußraum abgelegt war. In der Handtasche befanden sich unter anderem Ausweise und Bankkarten. Zeugenhinweise bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 – 1080.