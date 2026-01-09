Schauspielkunst, Musik und besondere Augenblicke

Das verbleibende Programm der Spielzeit 2025/2026 bietet ein vielfältiges Angebot – von Theaterstücken, Puppenspielen und Kindertheatern bis zu Konzerten und Shows. Die Aufführungen finden unter anderem im Konzert- und Bühnenhaus oder im Forum der Öffentlichen Begegnungsstätte statt und versprechen Unterhaltung, Inspiration und besondere Erlebnisse.

„Wir freuen uns, den Zuschauenden die nächsten Besonderheiten

der laufenden Kultursaison zu präsentieren“, sagt Hendrik Görtz,

Bereichsleiter Kultur. Alina Peters vom Kevelaer Marketing ergänzt: „Auch im kommenden Jahr möchten wir unser Publikum begeistern, überraschen und zum Lachen bringen.“

Theaterprogramm

Nach der Winterpause bringt die „Burghofbühne Dinslaken“ am 22. Januar 2026 das Stück „Unsere Welt neu denken“ auf die Bühne.

Die Inklusionskomödie „Die Goldfische“ am 4. März 2026 überzeugt mit Tempo, Witz und sozialem Tiefgang. Den Abschluss bildet am 23. April 2026 die Komödie „Der Vorname“, in der ein harmloses Familientreffen durch eine Namensfrage aus dem Ruder läuft.

„Das Interesse an unserem Kulturangebot ist überwältigend und steigt weiter“, berichtet Daniela Cox, Wirtschaftsförderin und Leiterin des Kevelaer Marketings. „Die beinahe ausverkauften Vorstellungen zeigen, wie sehr unser Publikum die Vielfalt der Theaterstücke schätzt. Für die verbleibenden Aufführungen sind nur noch wenige Plätze verfügbar, daher empfehlen wir eine frühzeitige Buchung, um sich die letzten Tickets zu sichern.“

„Puppenspiel 18+“

Im stimmungsvollen Ambiente „unterm Dach“ bietet auch im kommenden Jahr das „Puppenspiel 18+“ außergewöhnliche Theaterabende für Erwachsene. Am 13. März 2026 zeigt Marc Schnittger sein vierhändiges Kurzdramenprogramm „Handlungen“, das mit skurrilem Witz und Sinnlichkeit überrascht. Den Abschluss bildet am 29. Mai 2026 das turbulente Stück „Schlimmes Ende“ – ein schräges Familienabenteuer rund um den jungen Eddie Dickens.

„Kultur für Kinder“

Auch junge Zuschauer kommen 2026 nicht zu kurz. Am 22. Februar 2026 entführt der kleine Drache „Furzipups der Knatterdrache“ Kinder und Familien in eine witzige und lehrreiche Welt. Am 25. März 2026 schließt „Die drei ??? Kids – Der singende Geist“ das Kinderprogramm ab, ein spannender Detektivfall voller Rätsel und Geheimnisse. Während der Schulferien sorgt das KoBü-Flimmern jeden Mittwoch mit Kinderkino, Popcorn, Getränken und Überraschungen für nur 5 Euro für echtes Filmvergnügen.

„Konzerte und Shows“

Auch im neuen Jahr stehen musikalische Höhepunkte auf dem Programm. Am 31. Januar 2026 lädt Frau Höpker zum Mitsingkonzert ein. Von Januar bis März präsentieren die „SCALA Jazz Band & Friends“ mehrere Abende mit Livemusik von Swing bis Latin – der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Genussvolle Einstimmung

Der Hausgastronom des Konzert- und Bühnenhauses, Marc Moors, bietet erneut ein passendes kulinarisches Angebot an. Der Preis beträgt jeweils 24,50 Euro zuzüglich 2 Euro Reservierungsgebühr pro Tisch (2 bis max. 4 Personen). Da nur ein begrenztes Kontingent zur Verfügung steht, empfiehlt sich die rechtzeitige Buchung der Dinner-Zusatztickets. Theater-Abonnenten können auch einzeln ein Dinner-Zusatzticket erwerben, um sich unabhängig vom Eintrittskartenkauf einen Platz zu sichern.

Das Zusatzticket gilt ausschließlich für den kulinarischen Besuch vor Vorstellungsbeginn des Theaterstücks. Einlass für das besondere Dinner ist um 18 Uhr. Das Essen wird um 18.30 Uhr serviert, sodass die Gäste genug Zeit haben dieses bis zum Beginn des Theaterstücks in Ruhe zu genießen.

Karten

Eintrittskarten für alle Theaterstücke, Aufführungen der Reihen „Puppenspiel 18+“, „Kultur für Kinder“ und „Konzerte & Shows“ sind im Ticketshop unter www.kevelaer-marketing.de, www.eventim.de, in der Kultur-Kasse im Konzert- und Bühnenhaus sowie in der Tourist Information im Solegarten St. Jakob erhältlich. Informationen und Buchung der Abonnements für die Theaterreihe und die Reihe „Puppenspiel 18+“ für die kommende Saison 2026/2027 sind beim Kevelaer Marketing per E-Mail an kultur@kevelaer.de und per Telefon unter 02832 122-800 möglich.