Eine Schatzsuche ist für Kinder stets ein Vergnügen. Am vergangenen Donnerstag konnten alle anwesenden Kinder eine Schatzsuche der ganz besonderen Art erleben. Im Rahmen des Kindertheaterstückes „Lizzy und Victorius“ wurde ihnen durch die Darmstädter Theatermacher „die stromer“, alias Birgit Nonn und Thomas Best, spannend, lustig und einfühlsam die Suche der pummeligen Maus Lizzy nach ihrem Schatz gezeigt. Mit Hilfe eine…



Eine Schatzsuche ist für Kinder stets ein Vergnügen. Am vergangenen Donnerstag konnten alle anwesenden Kinder eine Schatzsuche der ganz besonderen Art erleben. Im Rahmen des Kindertheaterstückes „Lizzy und Victorius“ wurde ihnen durch die Darmstädter Theatermacher „die stromer“, alias Birgit Nonn und Thomas Best, spannend, lustig und einfühlsam die Suche der pummeligen Maus Lizzy nach ihrem Schatz gezeigt.

Mit Hilfe einer Mäuseschatzkarte folgte sie der Spur zum Schatz, doch egal wie sie die Karte drehte und wendete, ob sie vorwärts oder rückwärts ging, immer wieder landete sie im Zimmer ihres Menschenfreundes Victorius an der Wand. Obwohl dieser ihr bester Freund war, wollte sie ihn nicht ganz in ihr Geheimnis einweihen, sondern ihn mit ihrem Schatz überraschen.

An der Wand entdeckt sie, dass eine Stelle hohl klingt und macht sich mit einem Löffel auf Schatzsuche, während Victorius wieder mal eingeschlafen ist. Doch als er wach wird und sieht, welch…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.