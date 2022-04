Schaffers ist neuer Chef der Schützen

Rund 50 Mitglieder der sechs Kevelaerer Schützenvereine kamen zur Jahreshauptversammlung am Mittwoch, 13. April, in der Gaststätte Gelder Dyk zusammen. Auf der Tagesordnung stand unter anderem die Neuwahl des Stadtbundvorstandes, dessen zentrale Aufgabe die Interessenvertretung der insgesamt ca. 500 Kevelaerer Schützen ist. „Das Schützenwesen gehört zum immateriellen Kulturerbe der Welt. Im Wort Stadtbund steckt auch das Wort ‚Verbinden‘“, so Ortsvorsteher Peter Hohl, der einen Gruß von Bürgermeister Dominik Pichler an die Versammlung richtete. „Also lasst uns die Vereine miteinander verbinden. Seid einig – Völ Glöcks“, schloss er seine Ansprache ab.

Rainer Koppers von der St. Antonius Gilde, der nun seit 12 Jahren das verantwortungsvolle Amt des Stadtbundmeisters der Kevelaerer Schützen innehatte, stellte seinen Posten auf der Jahreshauptversammlung zur Verfügung. Von den Mitgliedern der Vereine wurde er unter tosendem Beifall zum Ehrenstadtbundmeister ernannt, als Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung seiner ehrenamtlichen Dienste. Die Versammlung gratulierte ihm herzlich.

Koppers‘ Amt übernahm sein Schützenbruder aus der St. Antonius Gilde, Wolfgang Schaffers. Von der Versammlung wurde Schaffers einstimmig gewählt. Er bedankte sich für das in ihn gesetzte Vertrauen in der Hoffnung, die an ihn gerichteten Erwartungen erfüllen zu können. Er freute sich auf eine gute Zusammenarbeit und bedankte sich bei Wahlleiter Rudi van Bühren.

Einstimmige Wahl

In den geschäftsführenden Vorstand des Kevelaerer Stadtbundes wurden des Weiteren einstimmig gewählt: Patrick Tenhaef von der Bürgerschützengesellschaft als stellvertretender Stadtbundmeister, Jörg Brade von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft als Schriftführer und Ralf Trepmann, ebenfalls von der St. Sebastianus Schützenbruderschaft, als Kassenwart. Die Versammlung gratulierte dem nun neuen geschäftsführenden Vorstand herzlich und wünschte viel Erfolg und gutes Gelingen.

Ein besonderer Dank galt den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern Michael Kalcker, der zuletzt als stellvertretender Stadtbundmeister tätig war, sowie Michael Jansen, der das Amt des Schriftführers bekleidete. Ebenfalls galt ein Dank Bernd Aymanns, der unter anderem 16 Jahre lang ehrenamtlich die Vermietung der Schützenhalle verantwortete.

In den erweiterten Vorstand wurden gewählt: Stadtbundschießmeister Stefan Hoenmanns, Sportstättenwart Hans Faahsen, Fahnenschwenkerobmann Tobias Langenhuizen, Hallenvermietung Stefan Manders, Thomas Schagen, Theo Verbeek und Michael Lingnau, stellv. Schriftführer Michael Kohl, stellv. Kassenwart Michael van Bühren, stellv. Stadtbundschießmeister Jürgen Kisters und Webmaster Michael Jansen.