Schachclub-Jugend mit neuen Polohemden

Die Volksbank an der Niers unterstützt die Jugendarbeit des Schachclubs Kevelaer. Geschäftsstellenleiter Michael Rütten von der Filiale Kevelaer (2. v.l.) freute sich, zum traditionellen Weckmann-Blitzturnier einen Satz neuer Polohemden an Turnierleiter und Jugendtrainer Peter Drißen (1. v.l.) überreichen zu dürfen.

Beim Turnier gewann Oscar Balser in der U12 souverän vor Heidi Jansen und Darius Nzoumpe, in der U18 holte sich Vladyslava Boichuk den Titel vor Matteo Derks, Niklas Muellemann (außer Konkurrenz) und Julius Cleven.