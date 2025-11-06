Scala Jazzband und Isy Schrodka

Die Scala Jazzband & Isy Schrodka kann man im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer am Donnerstag, 13.11.2025, 19.30 bis ca. 21.30 Uhr erleben. Es spielen: Wolfgang Czeranka (Piano), Hanns Hübner (Kontrabass), Manuel Engel (Schlagzeug), Isy Schrodka (Gesang) und Reinhard Schmitz (Saxophon, Klarinette, Querflöte).

Die wachsende Fangemeinde liebt das besondere Konzept dieser Reihe, das mühelos zwischen Konzert und Session wechselt. Derzeit in Wuppertal (NRW) ansässig, absolvierte Isy Schrodka ihr Studium in Jazz- und Popgesang am ArtEZ-Konservatorium in Arnhem (NL). Dort entdeckte sie ihre Leidenschaft für deutsche Chansons. Isys musikalische Vielseitigkeit kennt keine Grenzen. Sie verbindet klassische Musik mit Jazz und fusioniert verschiedene Musikstile innerhalb des Chanson-Genres. Sie hat Erfahrung in verschiedenen Genres wie Rock und Pop, Chanson mit Kabarett und Jazz, experimenteller Musik und interdisziplinärer Arbeit mit visuellen Elementen.

Als besonderer Gast begleitet sie an diesem Abend der Multiinstrumentalist Reinhard Schmitz – ein Musiker, der mit einer beeindruckenden Auswahl an Instrumenten und erstklassigen Instrumentalstücken für musikalische Überraschungen sorgen wird.

Die Rhythmusgruppe um Wolfgang Czeranka am Piano und Hanns Hübner am Kontrabass freuen sich auf eine weitere Zusammenarbeit mit dem Schlagzeuger Manuel Engel. Manuel Engel studierte sein Instrument am ArtEZ Conservatorium in Arnheim und lebt aktuell als gefragter Drummer in Berlin.

Der Eintritt ist frei, Spende werden gerne entgegengenommen.

Tischreservierung bei Marc Moors Mobil: 01725388914.