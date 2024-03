Scala Jazzband im Bühnenhaus

Die Scala Jazzband & Friends spielen am Donnerstag, 18. April 2024, von 19.30 bis circa 21.30 Uhr, im Konzert- und Bühnenhaus Kevelaer. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Für diesen Abend hat der Pianist Wolfgang Czeranka eine internationale Runde von erstklassigen Musikern zusammengestellt, um seine Kompositionen zu spielen. Jürgen Koopman am Kontrabass, Niklas Wittig am Schlagzeug, Renda Pangestu an der E-Gitarre und Steve Chadwick an der Trompete. Das Quintett wird dafür sorgen, dass sich die Gastsängerin Maya Kehren wie zuhause fühlen kann. Mit einem beeindruckenden Stimmumfang nimmt die Sängerin Maya Kehren ihr Publikum mit auf eine Reise durch die Welt des Jazz.

Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne entgegengenommen. Tischreservierung per Mail an info@gastropauli.de oder per Telefon 0171/9598854.