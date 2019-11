Scala Jazzband & Friends im Goldenen Apfel

Am Donnerstag, 14. November, sorgt die Scala-Jazzband dafür, dass das Traditionshaus Goldener Apfel (am Kapellenplatz 13 in Kevelaer) sich wieder in einen Jazzklub verwandelt. „LA BELLE VIE – Frz. Chanson trifft auf Gelsenkirchener Aktionskünstler“ ist die Veranstaltung überschrieben. Die Sängerin Rachel Montiel, bekannt für ihre exzellent interpretierten Chansons trifft auf den Performer und Aktionskünstler Norbert Lapatzki aus Gelsenkirchen. Der Saxophon und Klarinette spielende Ausnahmekünstler, auch bekannt als “Mr. Mamboo”, wird an diesem Abend die Gäste mitnehmen auf eine Reise zwischen Jazz, Klezmer und Chanson. Hanns Hübner am Kontrabass, Stefan Janssen am Schlagzeug und Wolfgang Czeranka am Piano werden wieder dafür sorgen, dass ihre musikalischen Freunde sich gut aufgehoben fühlen. Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt frei, um eine Spende wird gebeten.