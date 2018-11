Saugut gemacht

Einfach mal so „die Sau rauslassen“ – wer wollte das nicht. Ist aber gar nicht so einfach, jedenfalls auf einer Bühne. Und genau dahin hat die Kevelaerer Theatergruppe „4c“ das lustige Stück des Autors Andreas Wening naturgemäß gebracht. Wie immer bei den Kevelaerer Amateurschauspielern mit viel Liebe und großem Spaß an der Sache.

Die Geschichte der typischen Verwechslungskomödie ist einfach: Norbert Heppner darf sich, trotz der Mission seiner Gattin Karin, die mit ihren Freundinnen Lotte und Selma auf dem Vegetarier-Trip ist, ein Schwein halten. Um das kümmert er sich fast schon liebevoller als um seine Frau. Weil es aber außer ihm, seiner Frau und ihrem Sohn Mirco niemand zu Gesicht bekommt, und es den schönen Namen Anita trägt, gehen alsbald die wildesten Gerüchte um Norberts vermeintlich betrügerisches Liebesleben um. Und es wird noch tierisch-lustiger: Der Nachbar Georg glaubt an die Wiederauferstehung seines besten Rammlers, weil Norbert, in der Annahme, sein Hund habe den stolzen Hasen erlegt, Ersatz besorgt hat. Opa Erwin mischt natürlich auch fleißig mit und die Eheberaterin kommt bei den ganzen Menschennamen, die die Besitzer ihren Tieren gegeben haben, sowieso nicht mit. Als dann zur Problemlösung auch noch Schlachter Hannes gerufen wird, ist das Verwirrspiel fürs Bühnenpersonal perfekt.

Im Publikum hat man sich‘s derweil gemütlich-allwissend bequem gemacht und verfolgt die köstlichen Verwechslungsgeschichten mit gutem Appetit.

Das Ensemble der Amateurschauspieler serviert derweil leichte, aber höchst bekömmliche Theaterkost. Geht quasi „runter wie Öl“, was da so an Gags über die Bretter im Bühnenhaus plätschert, liegt nicht schwer im Magen und sorgt für einen sorgenfreien, unterhaltsamen Abend. Ihrem Anspruch werden die rührigen 4c-Freunde damit allemal gerecht. Das Publikum bedankt sich am Ende mit begeistertem Applauf für eine solide Inszenierung mit allerlei kleinen Einfällen am Rande, die den Schwank noch ein wenig aufpeppen.

Denn gerne gespendeten Applaus nutzen die Amateurschaispieler für Werbung in eigener Sache: Sie suchen nochMitstreiter. Wer Zeit und Lust hat, mal Bühnenluft zu schnuppern, kann sich bei den Mitgliedern melden. Auf dass es noch viele weitere lustige Aufführungen dieserart geben möge!

Die Darsteller

Hannes Wetzstein – ChaldunMulla

Erwin Heppner – Heinrich Ohlig

Anita Amaryl – Silvia Schweden

Mirco Heppner – Micha Rosenkranz

Lotte Reischel- Carmen Röhm

Norbert Heppner – Marcus Kemper

Karin Heppner – Helene Voß

Georg Sulzbach – Günter Voß

Selma Sulzbach – Marion Schink

Rüdiger – Der Rammler

Josef – Der beisswütige Hund