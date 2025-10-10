Sankt-Martinus-Stiftung fördert 15 soziale Projekte

Die Sankt-Martinus-Stiftung unterstützt im Jahr 2025 insgesamt 15 Projekte im Kreis Kleve mit einer Fördersumme von 8.950 Euro. Das gibt Ursula Jockweg-Kemkes, Vorsitzende des Kuratoriums, bekannt. 20 Anträge waren zuvor beim Stiftungsvorstand eingegangen, das Kuratorium entschied nun über die Vergabe der Mittel.

„Wir freuen uns sehr, dass wir auch in diesem Jahr wieder wichtige Projekte im Kreis Kleve unterstützen können. Mit den 8.950 Euro tragen wir dazu bei, dass Initiativen für Kinder, Familien, ältere Menschen, Bedürftige und Menschen mit Behinderungen ihre wertvolle Arbeit fortsetzen können“, sagt Rainer Borsch, Vorsitzender des Stiftungsvorstandes.

Er ergänzt: „Damit setzen wir den Stiftungszweck konsequent um: Menschen in persönlichen und sozialen Notlagen zu beraten, zu begleiten und zu unterstützen.“

Eingegangen sind in diesem Jahr insgesamt 20 Förderanträge. Positiv beschieden wurden alle Vorhaben, die im Sinne der Stiftungssatzung die Alten- und Behindertenhilfe, die Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, die offene soziale Arbeit sowie Menschen in Not fördern.

„Leider konnten nicht alle Anträge berücksichtigt werden, aber wir geben, wo immer möglich, Hinweise auf alternative Fördermöglichkeiten“, erklärt Rainer Borsch.

Das Kuratorium freut sich indes über die vielen positiv beschiedenen Anträge aus dem gesamten Kreis Kleve.

Ursula Jockweg-Kemkes sagt: „Die Projekte spiegeln wider, wie groß das Engagement im Kreis Kleve ist. Wir als Stiftung sehen unsere Aufgabe darin, genau dieses Engagement sichtbar zu machen und zu stärken.“

Projekte

Gefördert werden in diesem Jahr folgende Projekte:

Der Verein DJK Rhenania Kleve erhält 500 Euro für Integration durch Sport.

Die Wanderfreunde Nieukerk bekommen 800 Euro für den Besuch des Weihnachtsmarktes in Marbeck.

Der Caritasverband Geldern-Kevelaer erhält 300 Euro, um im Rahmen der Männerberatung Vater-Kind-Aktionen anzubieten.

Die Frühförderstelle des Kreises Kleve bekommt 250 Euro für das Projekt „Das Füreinander will geübt sein“.

Die Caritas Kleve erhält 800 Euro für die Halloween-Party für Klientinnen und Klienten des Fachdienstes „Aufsuchende Hilfen“.

Das Kontaktcafé des Caritasverbandes Kleve bekommt 1.000 Euro für einen Gewerbetrockner.

Die Familienbildungsstätte Geldern erhält 750 Euro für den Kochtreff für alleinstehende Seniorinnen und Senioren.

Der Fachdienst „Integration und Migration“ des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer e.V. bekommt 400 Euro für sein Internationales Frauenfest.

Die Kita Gänseblümchen in Wankum erhält 500 Euro für die Einrichtung eines (Groß-)Elterncafés.

Der Kneipp-Verein Gelderland bekommt 200 Euro für die Förderung von naturnahem Erleben für Bedürftige.

Die Diakonie im Kirchenkreis Kleve erhält 1.600 Euro für eine inklusive Bildungsreise für Menschen mit und ohne Behinderung.

St. Martinus GocherLand bekommt 700 Euro für das Projekt „Urlaub ohne Koffer“.

Das FairKaufHaus Geldern erhält 500 Euro für die Teilnehmenden der beruflichen Integration.

Die Katholischen Kirchengemeinde St. Anna in Sevelen bekommt 150 Euro für Sitzkissen in ihrem Seniorentreff.

Das Katharinen-Haus in Winnekendonk erhält 500 Euro für sein Umweltprojekt „Wimmelwerkstatt“.