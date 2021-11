Sankt Martin ritt durch Wetten

Beim Sankt-Martinsumzug hatten die Wettener wieder Glück mit dem Wetter. Trockenen Fußes zog die mit bunten Laternen ausgestattete Kinderschar mit Sankt Martin hoch zu Ross durch die liebevoll geschmückte Ortschaft. Die Fünftklässlerinnen Kathi Broeckmann und Paula Lemanczyk hatten eine wunderschöne beleuchtete Nachgestaltung des Wettener Marktplatzes gebastelt und die Mantelszene mit Playmobilfiguren nachgestellt und trugen diese mit ihren Freundinnen stolz mit. Nach dem Umzug standen alle auf dem Marktplatz um ein Martinsfeuer, der Bettler hatte es daher nicht ganz so kalt, als die Mantelteilung aufgeführt wurde. Pfarrer Klaus Klein-Schmeink erzählte den Kindern aus dem Leben des großen Heiligen der Nächstenliebe und lud ein, wie Martin anderen zu helfen, denn „in den Armen tun wir Christus Gutes und bringen so Licht in die Dunkelheit!“