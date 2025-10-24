Sandra Åslund zurück in der Heimat

Sandra Åslund, geboren 1976, ist am Niederrhein nahe der holländischen Grenze aufgewachsen. Sie hat ein Fernstudium in kreativem Schreiben an der Textmanufaktur absolviert und ist Mitglied beim »Syndikat« sowie bei den »Mörderischen Schwestern«.

Durch ihren schwedischen Mann verbrachte die Autorin ab 2010 viel Zeit im Norden, sowohl in Stockholm als auch in Småland, lebte in Berlin und Schweden. Im März 2020 zog sie mit der Familie komplett nach Småland. In ihren Kriminalromanen verwebt die Autorin das skandinavische Flair und die schwedische Mentalität mit aktuellen umweltpolitischen Themen.

Ihr neustes Buch „Dann ruhest auch du“, das am 30. Oktober 2025 erscheint, stellt die Autorin am Donnerstag, 6. November 2025, im Goldenen Löwen in Kevelaer vor. In dem dritten Roman der Reihe geht Kriminalinspektorin Maya Topelius einer Mordserie im Hafenstädtchen Kalmar nach.

Musikalisch wird die Lesung von Sandras Ehemann Viktor Åslund begleitet. Er ist ein schwedischer Pianist, Dirigent und Komponist mit jahrzehntelanger internationaler Erfahrung. Nach „Der Steppenwolf“ und „Value Creation“ feiert im Dezember mit „Madita“ seine dritte Opernkomposition in Linz Premiere.

Die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es ab sofort für 10 Euro in der Bücherstube Aengenheyster, Hauptstr. 50 in Kevelaer.