Sandra Åslund liest in Kevelaer

Passend zur Jahreszeit ist soeben der zweite Band der Schweden-Reihe von Frau Aslund erschienen: „Still ist die Nacht“.

Die Autorin kommt am 12. November bereits zum wiederholten Mal in ihre alte Heimat Kevelaer, um in Kooperation mit der Bücherstube Aengenheyster eine Lesung für alle Interessierten zu geben. Karten für die Lesung (VVK 8€) bekommt man ab sofort in der Bücherstube Aengenheyster, Hauptstraße 50, 47623 Kevelaer.

Einlass zu Lesung ist 19 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr im Goldenen Löwen, Amsterdamer Str. 13, 47623 Kevelaer.

Worum geht`s?

Es ist Sommer und Kriminalinspektorin Maya Topelius braucht eine Auszeit. Sie nimmt an einem Yogaretreat ihrer FreundinEmely auf einer abgelegenen Schäreninsel teil. Doch schon am ersten Abend kommt es beim Mitsommerfest zu einem Streit. Am Morgen danach wird ein Mann mit einer tödlichen Stichverletzung im Schilf gefunden. Die Polizei riegelt die Insel ab und Maya beginnt, versteckt zu ermitteln. Als ein zweiter Mord passiert, kippt die Stimmung zwischen den Inselbewohnern und den Teilnnnehmenden des Retreats, denn bereits zuvor waren die Gäste unbeliebt. Der Täter muss auf der Insel sein, niemand ist mehr sicher. Im Zwielicht der weißen Nächte macht Maya eine Entdeckung, die sie zutiefst erschüttert.

Über die Autorin:

Sandra Åslund, geboren 1976, ist am Niederrhein nahe der holländischen Grenze aufgewachsen. Sie hat ein Fernstudium in kreativem Schreiben an der Textmanufaktur absolviert und ist Mitglied beim »Syndikat« sowie bei den »Mörderischen Schwestern«. Durch ihren schwedischen Mann verbrachte die Autorin ab 2010 viel Zeit im Norden, sowohl in Stockholm als auch in Småland, lebte in Berlin und Schweden. Im März 2020 zog sie mit der Familie komplett nach Småland. In ihren Kriminalromanen verwebt die Autorin das skandinavische Flair und die schwedische Mentalität mit aktuellen umweltpolitischen Themen.