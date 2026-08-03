San Hejmo wächst zum Mini-Jubiläum weiter

Für die Region rund um Kevelaer und Weeze ist das Festival längst mehr als nur ein Musikwochenende – es ist ein kreativer Magnet mit Strahlkraft weit über den Niederrhein hinaus.

Mehr Kunst, mehr Mitmachen

Wenn am 14. und 15. August das 1LIVE San Hejmo Festival steigt, setzt der Veranstalter weiter auf das bekannte Wohlfühlkonzept aus Musik, Street Art, Food und Mitmachaktionen. Neu sind in diesem Jahr große Holzskulpturen in Eulenform, XXL-Inflatables sowie ein erweitertes Angebot an DIY-Stationen, darunter Graffiti-, Flower-Crown- und Schilderwald-Aktionen.

Besonders die kreativen Formate wurden ausgebaut: Die „Drink & Paint“-Aktion wird auf die Campsite erweitert, hinzu kommen dort ein Painting-Event am Freitag und ein „Paint-Your-Bear“-Format am Samstag. Auch Partneraktionen wie Armbänder basteln, Schmuck gestalten oder Gravuren sollen den Festivalbesuch persönlicher machen.

Bühne deutlich größer

Auch technisch legt San Hejmo 2026 zu: Die Mainstage wächst auf rund 51 Meter Breite und 21 Meter Höhe, die Performance-Fläche verdoppelt sich nahezu auf 500 Quadratmeter. Damit unterstreicht das Festival den Anspruch, neben bekannten Namen wie Bebe Rexha, Jason Derulo, Marteria und SDP auch mit einer größeren Inszenierung zu punkten.

Ein weiteres Comeback feiert das Riesenrad, das in neuer Form zurückkehrt und kostenlose Fahrten mit Blick über das Festivalgelände ermöglichen soll. Zusätzlich begrüßt San Hejmo mit Mini einen neuen Top-Partner.

Bedeutung für die Region

Für Weeze, Kevelaer und das Umfeld ist das Festival ein wichtiger Besuchermagnet in der Sommerzeit. Die Veranstalter verweisen auf Ticketverfügbarkeit und auf ein Programm, das Musik, Street-Art und Festivalerlebnis eng miteinander verbindet. Offizielle Tickets werden über den Festival-Ticketservice angeboten.