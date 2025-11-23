Sammlung von Laptops und Tablets

In einer gemeinschaftlichen Aktion anlässlich der Europäischen Woche der Abfallvermeidung (EWAV) unterstützen die Abfallberatungen aus Duisburg, dem Kreis Kleve und dem Kreis Wesel in Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren (WJ) Kreis Kleve die Sammlung von ausgedienten aber noch funktionsfähigen Laptops, Tablets und E-Readern der gemeinnützigen Organisation „Labdoo“.

Die EWAV vom 22. bis 30. November steht in diesem Jahr unter dem Motto „Reparieren statt wegwerfen: Elektroschrott vermeiden“. Die Kreis-Kleve-Abfallwirtschaft GmbH (KKA), die Wirtschaftsbetriebe Duisburg (WBD) und die Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH (KWA) haben sich daher für eine gemeinschaftliche Sammlung ausgedienter Laptops, Tablets und E-Reader (maximal 12 Jahre alt, mindestens Windows 7) zusammengeschlossen. Die Geräte sollen anschließend für „Labdoo“ gespendet werden, eine gemeinnützige Organisation, die geeignete Geräte aufbereitet und weltweit zu Bildungszwecken an entsprechende Organisationen weitergibt. Im Kreis Kleve konnten die Wirtschaftsjunioren als weiterer Partner dazugewonnen werden.

„Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Unternehmen die Aktion begleiten und entweder ehemals im Betrieb genutzte Geräte spenden oder aber in ihrer Mitarbeiterschaft zu entsprechenden Spenden aufrufen, diese sammeln und anschließend an eine der zentralen Stellen weitergeben“, sagt Stefan Mülders von der KKA. „Wir freuen uns sehr, dass wir hier die Wirtschaftsjunioren

als junges Netzwerk in der Unternehmerschaft als Partner gewinnen konnten.“

Benedikt Tebartz van Elst war als aktueller Vorsitzender der WJ Kreis Kleve von der Idee gleich sehr angetan: „Es ist unsere gemeinschaftliche Aufgabe, nachhaltiger zu agieren und Ressourcen zu schonen“, sagt er. „Die schnelle Entwicklung von Soft- und Hardware sorgt für immer geringere Laufzeiten der Endgeräte und da ist es gut, wenn es Organisationen gibt, die Lösungen für längere Laufzeiten und Nutzungen suchen. Daher waren auch meine Vorstandskollegen schnell davon überzeugt, dass wir bei dieser Sammelaktion für Labdoo mitmachen sollten.“

Die Geräte können im Aktionszeitraum vom 22. bis 30. November in der IRRLAND-Geschäftsstelle, Kevelaerer Straße 23 in Kevelaer-Twisteden, bei der Fluxana GmbH & Co. KG, Borschelstraße 3, 47551 Bedburg-Hau, am Entsorgungszentrum Pont (Niersbrocker Weg 11, Geldern), am Entsorgungszentrum Moyland (Alter Bahn 133, Bedburg-Hau) und in der KKA-Verwaltung Uedem (Weezer Straße 3) abgegeben werden. Sie werden dann später direkt an Vertreter von Labdoo übergeben. Der Kreis Wesel sammelt am AEZ Asdonkshof in Kamp-Lintfort (Graftstraße 25) und in Duisburg können Laptops an allen Recylingzentren und -höfen, vorzugsweise aber am Recyclingzentrum Mitte in der Vygenstraße 6 abgegeben werden.

Bereits im Jahr 2021 hat KKA-Mitarbeiterin Gabriela Thoenissen die Kooperation mit Labdoo begonnen, die WBD arbeiten sogar schon seit 2016 mit der Organisation zusammen. Für die Abfallberatung des Kreises Wesel ist es die erste Aktion, der Kreis wird aber fortan auch dauerhaft entsprechende Geräte sammeln. Auch nach Ablauf der diesjährigen EWAV werden also gerne weitere Spenden für Labdoo entgegengenommen.

Die Abfallberatungen in den Kreisen Kleve und Wesel sowie in Duisburg stehen gerne für alle Fragen rund um Abfallvermeidung und -verwertung zur Verfügung:

Kreis-Kleve-Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH: Telefon 02825 9034-20, abfallberatung@kkagmbh.de, kkagmbh.de/newsletter www.facebook.com/KKAGmbH, www.instagram.com/kka_gmbh.