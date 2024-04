Saisonstart für das NiederrheinRad

Die Zahl der Zweiräder auf den Straßen verdoppelt sich gefühlt an jedem Wochenende – kein Zweifel: Die Fahrradsaison ist gestartet. Der Niederrhein ist die perfekte Region für entspannte Ausflüge im Sattel. Er bietet traumhafte Routen mit Flüssen, Seen und Wäldern, bequem zu fahren und mit kinderleichter Orientierung dank des Knotenpunktsystems.

Das passende Bike liefert die Region gleich mit: das NiederrheinRad, sowohl mit als auch ohne E-Motor-Unterstützung. An jeder beliebigen NiederrheinRad-Station kann das Rad wieder zurückgegeben werden. Die Buchung erfolgt online oder telefonisch.

30 Stationen

Mehr als 30 Stationen gibt es bereits in der gesamten Region. Zuletzt sind folgende neue Standorte hinzugekommen: Waldhotel Tannenhäuschen in Wesel, der Hauptbahnhof und der Landschaftspark Duisburg, das Infozentrum Zechenpark Friedrich Heinrich in Kamp-Lintfort sowie C&T Apartments Grothe in Kerken.

In Kevelaer kann man sich das NiederrheinRad beim „elaya hotel“ direkt am Solegarten St. Jakob leihen. Ein Tag mit dem Rad kostet 10 Euro. Ab dem dritten Leihtag gibt es einen Staffelpreis, sodass das Rad für 7 Tage nur noch 56 Euro kostet. Die Station in Kevelaer bietet keine Pedelecs an.

Bis Ende Oktober stehen die Räder überall zur Verfügung. Es ist ein Service, der bereits seit 15 Jahren erfolgreich angeboten wird und immer neue Fans hinzugewinnt.

Wer es einmal ausprobieren möchte, findet hier alle nötigen Informationen: www.niederrheinrad.de.