Saisonstart beim Schach

In der vergangenen Saison konnten sich alle Mannschaften in den jeweiligen Spielklassen erfolgreich behaupten. Die Jugendmannschaft verlor in der „Final-Four“-Endrunde um den Aufstieg in die Verbandsklasse etwas unglücklich und wird in der neuen Saison erneut um den Aufstieg spielen.

Im Blitzschach mit einer Bedenkzeit von nur fünf Minuten für die gesamte Partie konnte die Kevelaerer Mannschaft ihren Titel auf Bezirksebene erfolgreich verteidigen. Beim Turnier der Einzelspieler konnte sich der Kevelaerer Spitzenspieler David Tuinenburg den Titel sichern.

Nach einzelnen Veränderungen in den Mannschaften freuen sich die Spieler des Schachclubs auf die im September beginnende neue Saison.

Für erwachsene Schachspieler besteht die Möglichkeit, donnerstags ab 19 Uhr im Raum Benedikt im Klostergarten Schach zu spielen.

Hier startet im September die offene Kevelaerer Stadtmeisterschaft. Gespielt werden sieben Runden in zwei Leistungsstufen. Damit können auch Hobbyspieler an diesem Turnier teilnehmen.

Interessierte Kinder und Jugendliche können jeden Freitag ab 18 Uhr kostenlos am Jugendtraining im Raum 103 in der Begegnungsstätte teilnehmen. Ab September starten wieder neue Anfängerkurse.

Weitere Informationen gibt es unter www.schachclub-kevelaer.de oder per Mail an info@schachclub-kevelaer.de.