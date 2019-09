Säugling zum Glück nur leicht verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein 8 Monate alter Säugling bei einem Verkehrsunfall in Kevelaer. Die 19-jährige Mutter des Kindes aus Kevelaer wollte am Vormittag mit ihrem Fahrzeug von der Twistedener Straße nach links auf die B9 in Richtung Geldern abbiegen. Dort kam es zur Kollision mit dem Sattelzug eines 52-jährigen LKW-Fahrers aus Weeze, der vom Velder Dyck kommend geradeaus weiterfahren wollte.

Das Kind befand sich ordnungsgemäß in einer altersgerechten Sicherheitseinrichtung. Die Polizei macht in diesem Zusammenhang zum wiederholten Male darauf aufmerksam, wie (lebens)wichtig das Transportieren von Kindern in Kraftfahrzeugen mit den richtigen Sicherheitssystemen ist. Die anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 4000 Euro.