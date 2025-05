Sadık Taştan wird CEO

Zum 16. Juni 2025 übernimmt Sadık Taştan (43) die Position des CEO der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft (KKLE). Der gebürtige Berliner war in den vergangenen zehn Jahren Geschäftsführer in der Sana Kliniken AG und bringt umfassende Führungserfahrung aus dem Gesundheitswesen mit.

„Wir freuen uns sehr, mit Sadık Taştan einen tatkräftigen und erfahrenen Klinikmanager gewonnen zu haben, der für eine neue Generation professioneller Führungskräfte steht“, betont Harald Schmidt, Aufsichtsratsvorsitzender der KKLE.

„Als überzeugter Teamplayer mit modernem Führungsverständnis bringt er das nötige Gespür für Veränderungsprozesse sowie die Bedürfnisse unserer Mitarbeitenden mit. Der Aufsichtsrat ist überzeugt: Der neue CEO bringt alles mit, um die aktuellen Herausforderungen im Gesundheitswesen erfolgreich zu bewältigen und die Zukunft unseres Verbundes aktiv zu gestalten.“

Mit der Berufung von Sadık Taştan ist die neue Geschäftsführung der KKLE komplett: Als CEO wird er künftig insbesondere das Krankenhausgeschäft und die medizinische Weiterentwicklung des Verbundes verantworten, während CFO Dr. Sabine Kisselbach weiterhin die Bereiche Finanzen, Controlling und Rechnungswesen steuert.

Die Neuausrichtung der Geschäftsführung bringt auch einen Generationswechsel mit sich. Sadık Taştan, 43 Jahre alt, verfügt über langjährige Erfahrung im Gesundheitsmanagement. 14 Jahre war er in leitenden Positionen bei bundesweit aktiven Krankenhauskonzernen tätig, davon 10 Jahre als Geschäftsführer bei den Sana Kliniken. Die Sana Kliniken AG betreibt bundesweit 46 Krankenhäuser.

Der Diplom-Kaufmann hat Wirtschaftswissenschaften mit dem Schwerpunkt Management im Gesundheitswesen an der TU Berlin sowie der University of Oslo studiert. Zuletzt verantwortete er als Geschäftsführer die Universitäts- und Rehabilitationskliniken Ulm – RKU, eine Klinik der Maximalversorgung mit Schwerpunkt auf Orthopädie und Neurologie. Zuvor war er Geschäftsführer der Sana Kliniken Niederlausitz sowie des Sana-Herzzentrums Cottbus.

Sadık Taştan bringt damit nicht nur umfassende Erfahrung aus der Spitzenmedizin mit, sondern auch ein fundiertes Verständnis für die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Krankenhauslandschaft.

Seinen Lebensmittelpunkt wird Sadık Taştan an den Niederrhein verlegen. Die Region mit ihrer offenen, grenznahen Mentalität und ihrer schönen Landschaft erinnert ihn in vielem an seine vorherige Wirkungsstätte in der Lausitz – ebenfalls eine Gegend, geprägt von Radwegen, Spargeltradition, prachtvollen Parkanlagen und Nachbarschaft zu einem anderen Land.

Gesellschaftliches und politisches Engagement sind für ihn selbstverständlich. Sein Führungsstil ist offen und kooperativ, er kennt Change-Prozesse: Er gibt klare Ziele vor, setzt auf Vertrauen und schafft Raum für eigenverantwortliches Handeln.

„Ich freue mich sehr auf meine neue Aufgabe am Niederrhein“, so Sadık Taştan. „Die Perspektiven der KKLE haben mich überzeugt: Hier gibt es viel Potenzial, das ich gemeinsam mit den Mitarbeitenden weiterentwickeln möchte. Es reizt mich, neue Wege zu gehen und Zukunft aktiv zu gestalten.“

Besonderen Wert legt Taştan auf die enge Zusammenarbeit mit den Ärztinnen, Ärzten, Pflegeexpertinnen und -experten: „Sie sind das Herzstück unserer Arbeit. Sie sind die Profis, die tagtäglich alles für unsere Patientinnen und Patienten geben. Zusammen mit unserem Managementteam werden wir alles dafür tun, sie zu unterstützen. Mein Ziel ist es, ein starkes, berufsgruppenübergreifendes Wir-Gefühl zu schaffen – mutig, leidenschaftlich und mit echtem Teamgeist.“

Katholische Karl-Leisner-Trägergesellschaft

Die mehr als 3.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Katholischen Karl-Leisner-Trägergesellschaft kümmern sich rund um die Uhr um das Wohl der Menschen zwischen Rhein und Maas. Das Leistungsspektrum reicht von der medizinischen Versorgung im Katholischen Karl-Leisner-Klinikum mit vier Klinikstandorten über das Katholische Altenhilfe-Netzwerk am Niederrhein (KAN) mit mehr als 20 Pflegeinrichtungen und Wohnanlagen für Senioren bis zur Versorgung der Region mit Medizinprodukten, Wirtschafts- und Verbrauchsgütern über ein modernes Logistikzentrum.

Hochspezialisierte medizinische Einrichtungen wie das Brustzentrum Linker Niederrhein, Präventions- und Rehabilitationszentren wie das Mutter-Kind-Kurhaus in Goch, zwei medizinische Versorgungszentren (MVZ), Bildungseinrichtungen wie die Bildungsakademie für Gesundheitsberufe, eine Apotheke und eine Servicegesellschaft komplettieren das Gesundheits- und Pflegeangebot.