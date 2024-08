RV Wetten lädt zum Sommerturnier

Es ist schon fast so etwas wie Tradition, dass der Reit- und Fahrverein „von Bredow“ Wetten e. V. sowohl ein LPO- als auch – zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr – WBO-Turnier veranstaltet.

Aktuell steht am kommenden Wochenende, 3. und 4. August 2024, das LPO-Turnier an, für das Vorsitzende Annette van Stephoudt mit zahlreichen Helfern und Helferinnen zurzeit den Turnierplatz herrichtet. Für 30 Prüfungen sind annähernd 600 Nennungen eingegangen.

An beiden Tagen beginnen die Prüfungen auf dem Dressur-Viereck um 8 Uhr, während die Springreiter erst um 9 Uhr starten. Die schwierigste Dressur-Prüfung samstags ist eine Amateur-Dressurreiterprüfung Kl. M* – Trense, auf dem Springplatz eine Amateur-Springprüfung Kl. L. Besonders spannend wird’s am späten Nachmittag: Für 17.30 Uhr ist ein Mannschaftsspringen der Kl. A* mit Stechen angesetzt.

Sonntags zeigen junge Reiter ihr Können in einem Reiter-WB Schritt-Trab-Galopp. Neu ist eine Führzügelklasse für Herren. Höhepunkt aber wird am Sonntag die Springprüfung Kl. M mit Siegerrunde sein, die um 17.15 Uhr den Abschluss des Turniers bildet.

Wichtig zu wissen auch, dass die Stilspringprüfung Kl. E, die Springpferdeprüfung Kl. A* und die Springprüfung Kl. A** im Rahmen des Kreis Klever „Rasenchampionat 2024“ gewertet werden. Für den Ü-40-Cup Rheinland kann sich qualifizieren, wer samstags am Springen Kl. A** mit Stechen teilnimmt, und am Sonntag startet ein Springen für die Niederrhein-Hunter Tour 2024.

Eine Übersicht über beide Turniertage gibt die Zeiteinteilung, die unter www.rv-wetten.de zu finden ist.

Wie gewohnt werden Besucher mit kühlen Getränken, Kaffee und Kuchen und Leckerem vom Grill versorgt. Außerdem lockt eine Verlosung mit attraktiven Preisen – Hauptgewinn ist Gartenwerkzeug im Wert von 500 Euro.

Für Teilnehmende wird darauf hingewiesen, dass der Hängerplatz von Winnekendonk aus nicht erreichbar ist. Es ist sinnvoll, mit Google Maps zu fahren.

Reitsportbegeisterte können gerne schon zwei weitere Termine festhalten: Am 30. August und am 1. September 2024 findet das WBO-Turnier und am 28. und 29. September erstmalig ein Kutschen-Turnier (Kreisturnier Fahren) statt.