RV Wetten ermittelt Vereinsmeister

Unter besten Wetterbedingungen – glücklicherweise war es dann doch nicht so heiß – konnte der Reitverein Wetten jetzt im Rahmen eines WBO-Turnieres auch seine Vereinsmeister in den Altersklassen Jugend (Jg. 2001 u. jünger) und Senioren (Jg. 2000 u. älter) ermitteln.

Erstmalig wurde in drei Kategorien um den Vereinsmeistertitel geritten: Neben der Kombination aus einer Dressur- und einer Springprüfung war es auch möglich, durch Teilnahme an zwei Dressur- bzw. Springprüfungen Vereinsmeister „Dressur“ oder „Springen“ zu werden.

Unter den Augen der Richter Achim Lennartz und Dieter Kempken konnte sich Moira-Lou Kröll auf Carlotta in der Kombi-Wertung der Senioren den Titel der Vereinsmeisterin sichern, gefolgt von Michaela Roest mit Eric, und Victoria Kempen, die Veli ritt.

Vereinsmeisterin in der Dressur wurde Victoria Kempen, die Plätze 2 und 3 belegten Annette van Stephoudt auf Bualipos Bellini und Nicole Manten mit Coconuts Dundee.

Im Springen errang Amelie Fehlemann auf Querrido As die Vereinsmeisterschaft und verwies damit Saskia van Stephoudt (Coconuts Dundee) und Victoria Kempen auf die Plätze 2 und 3.

Kombi und Jugend

In der Kombi-Wertung (Dressur-WB Kl. E und E-Stilspringen WB) der Jugend ritt Rike Klanten mit Minouk auf den 1. Platz, Nele Josten auf Rubi und Sophie Hoffmann auf Kiss me Boy folgten ihr auf den nachfolgenden Plätzen. Den Titel Jugend-Vereinsmeisterin „Dressur“ konnte Nele Kempkens, die Amour ritt, für sich verbuchen, zweite wurde hier Rike Klanten. Diese konnte auch den Titel im Jugend-Springen für sich erlangen, gefolgt von Milena Sabolcec auf Acapulco Tesco.

Im Reiter-WB zeigte Laureen Brammen auf Chupa Chups die beste Leistung und wurde damit Vereinsmeisterin; die nachfolgenden Plätze belegten Summer Sophie Brüggemeier mit Mayla und Merle Jawinski mit Pidi F.

Zum Abschluss des Turniers fand – schon fast traditionell – die Spaß-Prüfung „Jump, Dog and Drive“ statt, die für große Begeisterung bei den Zuschauerinnen und Zuschauern sorgte.

Alle Ergebnisse dieses Turniers finden sich auf der Homepage des Vereins unter www.rv-wetten.de.

Hingewiesen werden soll an dieser Stelle auch schon auf das große LPO-Sommer-Turnier, das in diesem Jahr dreitägig am Wochenende 5. bis 7. August 2022 stattfinden wird.