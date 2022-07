Kevelaerer Tafel: Kundschaft hat sich durch den Ukraine-Krieg um rund ein Drittel erhöht Runder Tisch Flüchtlinge spendet 5.000 Euro





Wie fast alle Tafeln in Deutschland klagt auch die Kevelaerer Tafel zunehmend über Probleme. „Die Anzahl der Kunden der Tafel Kevelaer ist bedingt durch den Ukraine-Krieg um ca. ein Drittel gestiegen“, erklärt der 1. Vorsitzende Rainer Morawietz. Doch das ist nur die eine Seite des Problems, mit dem die ehrenamtliche Organisation in der Wallfahrtsstadt zu kämpfen hat.

Warenmenge geht deutlich zurück

„Die Menge der Waren, die wir durch die Discounter und weitere Geschäfte/Landwirte in Kevelaer und Umgebung erhalten, geht deutlich zurück. Dieser Trend ist nach Meldungen der Tafel Deutschland bundesweit. Viele Tafeln sind dazu übergegangen, einen Aufnahmestop zu verhängen. Dies hat der Vorstand der Tafel Kevelaer abgelehnt, denn das hätte bedeutet, dass keine ukrainischen Flüchtlinge als Kunden zur Tafel hätten kommen können“, so Morawietz, der die derzeitige Situation wie folgt beschreibt: „Einige Grundnahrungsmittel wie Mehl, Öl und Nudeln sind derzeit kaum verfügbar und werden von der Tafel Kevelaer aus Spendengeldern zugekauft, damit wir genügend Lebensmittel für die erhöhte Zahl an Kunden haben.“

Der 1. Vorsitzende hat die derzeitige Situation der Kevelaerer Tafel auch gegenüber dem „Runden Tisch Flüchtlinge“ Kevelaer erklärt, verbunden mit einer …