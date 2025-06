Auch am zweiten Wochenende konnten die Ausstellungsorte begeistern Runde zwei der Landpartie

/ von Geertje Wallasch

Nanni Wagner und Hendrik Görtz mit ihren Werken im Lost Place „Alte Post“ Foto: gee

Während der Landpartie am Niederrhein an den vergangenen zwei Wochenenden in und um Kevelaer konnte man nicht nur Handwerk und Kunst entdecken.

Im Programmheft, das „wirKsam e.V.“ jedes Jahr zur Verfügung stellt, fallen Orte auf, von denen man noch nicht gehört hat. „Hier war ich noch nie, das ist so schön hier“, meint eine Besucherin auf der „Kuh- und Kunstfarm Overfeldshof“ in Wetten.

Kunstfarm „Overfeldshof“

Sie zeigt auf den Staudengarten, der mit verschiedenen organischen Formen aus Keramik bestückt ist. „So blüht es hier immer“, antwortet ein Besucher und lacht. Monica Grütters ist die Gastgeberin, die Kunstschaffende auf den über 400 Jahre alten Overfeldshof eingeladen hat. Sie selbst zeigt hier ihre Keramiken wie auch ihre Betonskulpturen und ihre Linoldrucke.

Auf der Kuhwiese gibt es ein vielseitiges Angebot. Barbara Janßen kommt aus Kranenburg. Ihre Glasstelen und Glasbilder ragen heraus durch den Glitzereffekt in der Sonne an diesen heißen Tagen. Indem sie die Gläser, die sie vorher mit dem Glasschneider mit Öl in gleiche Größen geschnitten hat, nicht nebeneinander, sondern aufeinanderlegt, …